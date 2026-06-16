Москва16 июнВести.Полицейские задержали 12-летнего мальчика, которого подозревают в убийстве одноклассницы, чье тело нашли на чердаке жилого дома в поселке Врангель Приморского края, пишет Telegram-канал 112.
Убитую школьницу обнаружили жильцы дома после того, как услышали непрерывные звонки мобильного телефона с чердака.
Предварительно, причиной смерти стало удушение... По подозрению в убийстве задержан ее одноклассник – 12-летний Алексей (имя изменено)говорится в публикации
Ранее СК возбудил уголовное дело об убийстве и халатности. В ведомстве добавили, что решается вопрос о направлении подозреваемого в медучреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы, которая установит его психическое состояние в момент преступления и способность осознавать фактический характер своих действий.