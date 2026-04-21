В Приморье возбудили уголовное дело факту гибели 3-летней девочки при пожаре

В Приморье возбудили уголовное дело факту гибели 3-летней девочки при пожаре в частном жилом доме. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По данным следствия, 21 апреля в доме на улице Комсомольская в селе Свиягино произошло возгорание. В момент пожара в помещении находились двое взрослых и двое детей. Несмотря на то, что людям удалось быстро покинуть горящее помещение, а прибывшие пожарные оперативно приступили к тушению, спасти девочку не удалось — она скончалась от отравления угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности малолетнему) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение ребенка с огнем.

Проведен осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства и точная причина трагедии.