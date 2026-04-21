Москва21 апрВести.В Приморском крае трехлетняя девочка скончалась в результате пожара в частном доме в муниципальном округе Спасс-Дальний. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, трагедия произошла утром 21 апреля в частном доме на железнодорожной станции Свиягино.
До приезда огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировались двое взрослых, которые вынесли двоих несовершеннолетних. Дети были госпитализированы, к сожалению, жизнь трехлетней девочки спасти не удалосьговорится в сообщении
К моменту приезда пожарных из входной двери дома валил густой черный дым, внутри горели две детские двухъярусные кровати.
Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
Предварительной причиной пожара стала детская шалость с огнем.