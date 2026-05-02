Москва2 маяВести.Трагический инцидент с летальным исходом произошел в Балакове Саратовской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Ночью в субботу, 2 мая, вспыхнул дом на территории садового товарищества "Приморье". Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 2.24.
На 88 квадратах горела 2-этажная дача и две машиныговорится в сообщении, опубликованном в мессенджере MAX
В результате возгорания погибла 10-летняя девочка. Родителя ребенка выжили и были доставлены в больницу с ожогами.
В настоящее время устанавливаются причины пожара, на месте работают дознаватели.