Раскрыто совершенное 26 лет назад убийство девушки во Владивостоке СК: в Приморье раскрыто убийство 19-летней девушки, совершенное 26 лет назад

Москва6 мая Вести.В Приморье установлены обстоятельства особо тяжкого преступления, совершенного в отношении 19-летней жительницы Благовещенска в 2000 году во Владивостоке, сообщается в MAX-канале СК региона.

По данным ведомства, по подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей Владивостока. Им предъявлено обвинение в убийстве.

По версии следствия, фигуранты, являющиеся наркозависимыми, обманным путем забрали у своей знакомой из Благовещенска деньги, на которые она планировала купить автомобиль. Девушка согласилась на их предложение приобрести иномарку по выгодной цене. Некоторое время она каталась с обвиняемыми по городу и окрестностям на чужом автомобиле. Злоумышленники подыскивали безлюдное место для убийства. Преступление было совершено в районе золоотвала ТЭЦ-2. Они нанесли девушке несколько ударов по голове, предположительно, лопатой, а потом задушили ее веревкой. Убедившись, что жертва мертва, спрятали тело.

Спустя годы следователи СКР повторно и изучили материалы дела, получили показания нового свидетеля, сообщившего важные подробности произошедшего.

Под давлением неопровержимых улик фигуранты признались в содеянном и дали подробные показания, которые были проверены на месте происшествия отмечается в сообщении

Обвиняемые заключены под стражу.