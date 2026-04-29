Москва29 апрВести.Двое жителей Владивостока 43-х и 44-х лет предстанут перед судом за пособничество в резонансном убийстве и покушении на убийство 23-летней давности, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.
Жителям краевой столицы предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве и покушении на убийство.
В 2003 году неустановленное лицо привлекло троих мужчин для организации убийства человека. Обвиняемые вели слежку за потерпевшим. В день совершения убийства они заблокировали автомобиль потерпевшего и его водителя возле дома на улице Давыдова во Владивостоке.
В это время киллер произвел не менее 19 выстрелов в машину. После этого нападавшие пересели в другой автомобиль, на котором третий сообщник увез их с места преступления. В результате полученных телесных повреждений один потерпевший скончался, а другому причинен тяжкий вред здоровьюотметили в пресс-службе
Там также уточнили, что непосредственный исполнитель заказного убийства был убит спустя сутки после нападения.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Владивостока.