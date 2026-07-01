Двое приморцев пойдут под суд за тяжкие преступления 26-летней давности Наказание за убийство 26-летней давности настигло жителей Владивостока сейчас

Москва1 июл Вести.Двое жителей Владивостока 47 и 48 лет предстанут перед судом за убийство и мошенничество, которое они совершили в 2000-м году, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

Следствие считает, что в марте или апреле 2000 года мужчины предложили 19-летней девушке, приехавшей в их город из Благовещенска, чтобы купить машину, приобрести иномарку по выгодной цене.

Гостья города доверяла молодым людям и согласилась.

После передачи денег девушка каталась с обвиняемыми на купленном автомобиле, который фактически принадлежал другому лицу. Злоумышленники подыскивали безлюдное место для убийства. Остановившись в районе золоотвала ТЭЦ-2 во Владивостоке, они нанесли потерпевшей удары твердым тупым предметом по голове, затем не менее пяти ударов лопатой в область шеи и головы, после чего задушили ее веревкой. Тело обвиняемые закопали на территории золоотвала написали в пресс-службе

Дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.