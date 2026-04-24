Во Владивостоке подростки-курьеры выманили у пенсионеров почти 20 млн рублей В Приморье задержаны подростки-мошенники, похитившие у пенсионеров 19,5 млн руб.

Москва24 апр Вести.Во Владивостоке задержаны несовершеннолетние курьеры мошенников, похитивших у пенсионеров 19,5 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале управления МВД по столице Приморья.

В полицию обратилась 63-летняя местная жительница, она сообщила, о том, что отдала злоумышленникам все свои сбережения. Сначала ей позвонила "сотрудница банка" и предупредила, что со счета попытались списать 1 миллион рублей, поэтому сообщить секретный код со смартфона следователю. Далее "следователь" сообщил ее, что она обвиняется в попытке перевода денежных средств для финансирования военных действий недружественного государства. Но звонившие обещали уладить проблему, за это пострадавшая передала курьеру 4,5 миллиона рублей.

По такой схеме были обмануты девять жителей Владивостока. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 19,5 миллионов рублей. Полиция установила, что к совершению преступлений причастен 17-летний житель Михайловского района. Он задержан. В отделе студент колледжа рассказал, что ему предложил нелегальный заработок сокурсник, его тоже задержали

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве отмечается в сообщении

Санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет со штрафом.