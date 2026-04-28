Москва28 апр Вести.Во Владивостоке утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей краевого центра и сотрудника полиции, они обвиняются в организация незаконной миграции, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Следствие установило, что с марта 2024 года по сентябрь 2025 года обвиняемые создали схему незаконной постановки иностранных граждан на миграционный учет. В состав организованной преступной группы входили пять человек, включая полицейского. За деньги они изготавливали фиктивные договоры найма жилья, трудовые договоры и заявления для постановки на учет, далее полицейский незаконно ставил иностранцев на учет. За это время ими было поставлено на учет более 90 иностранцев. Пресечена организация незаконной миграции в отношении 16 иностранцев.

Уголовное дело направлено в суд отмечается в сообщении

На имущество обвиняемых - квартиру и два автомобиля, общей стоимостью свыше 7 миллионов рублей наложен арест.