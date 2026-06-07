Москва7 июн Вести.Сотрудники полиции выявили семерых нарушителей миграционного законодательства во время рейда в аэропорту Владивосток, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

В отношении четверых иностранцев составлены административные протоколы по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации" отметили в пресс-службе

Трое мигрантов получили штрафы и будут выдворены из страны, а до этого будут находиться в Центре временного содержания иностранных граждан. Один из иностранных граждан получил постановление о самоконтролируемом выезде и в тот же день покинул РФ.

Также полицейскими пресечена трудовая деятельность иностранцев в качестве перевозчиков.