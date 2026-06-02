Силовые рейды в Подмосковье выявили 75 нарушителей миграционное законодательства В Подмосковье за нарушение законодательства оштрафовали 75 мигрантов

Москва2 июн Вести.В Подмосковье за нарушение миграционного законодательства привлекли к ответственности 75 граждан стран Азии и Южной Америки. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она отметила, что иностранцев задержали в ходе силовых рейдов на производствах, складах и в пункты приема металлолома на территории Ленинского округа. Большинство из них нарушили сроки пребывания в России, кроме того, речь идет о незаконной трудовой деятельности.

На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Однако один из них оштрафован на 40 тысяч рублей за повторное нарушение миграционного законодательства. В отношении 50 мигрантов принято решение о выдворении из России рассказала Петрова в мессенджере MAX

Она добавила, что также правоохранители намерены привлечь к ответственности работодателей.