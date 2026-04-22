Москва22 апр Вести.В Подольске и Сергиево-Посадском округе полицейские выявили 72 иностранца, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области в своем канале в мессенджере MAX

В Подольске рейд провели в одном из складских помещений. В результате мероприятий к ответственности привлечены 42 уроженца стран Средней и Центральной Азии.

В отношении них составлены административные протоколы: 39 — за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации (ст. 18.8 КоАП РФ) и 14 — за незаконное осуществление трудовой деятельности (ст. 18.10 КоАП РФ) приводятся слова начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой

В Сергиево-Посадском городском округе рейд провели на заводах и предприятиях муниципалитета. В отношении 30 иностранцев также составлены административные протоколы: 24 по ст. 18.8 КоАП РФ и 6 по ст. 18.10 КоАП РФ.

Всем правонарушителям назначены административные штрафы с последующим выдворением за пределы России говорится в сообщении

В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности лиц, незаконно привлекших иностранных граждан к трудовой деятельности.