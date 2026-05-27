В Одинцове выявили 277 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство В подмосковном Одинцове выявили 277 нелегальных мигрантов

Москва27 мая Вести.Правоохранители Подмосковья выявили 277 нарушителей миграционного законодательства РФ из стран Средней и Центральной Азии, сообщает региональный главк МВД.

Отмечается, что рейд проводился в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Антикриминал" на строительных объектах и предприятиях общественного питания.

На каждого правонарушителя наложен штраф в размере от 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны говорится в сообщении подмосковной полиции в Telegram-канале

Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в их отношении составлено 298 административных протоколов за нарушение режима пребывания, незаконную трудовую деятельность или за уклонение от исполнения административного законодательства.

Некоторые мигранты были привлечены к ответственности сразу по нескольким статьям.