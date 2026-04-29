Полицейские обнаружили в Люберцах 40 мигрантов, 25 из них оказались нелегальными

Выявленные в Люберцах 40 мигрантов будут выдворены из РФ Полицейские обнаружили в Люберцах 40 мигрантов, 25 из них оказались нелегальными

Москва29 апр Вести.Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области провели рейд на производстве продуктов питания в Люберцах, в ходе которого были выявлены десятки нелегальных мигрантов. Они будут выдворены из страны, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Полицейские проверили по информационным учетным базам 101 иностранного работника. За незаконное осуществление трудовой деятельности на территории РФ административные протоколы составлены в отношении 40 мигрантов из стран Центральной Азии. Кроме того, выяснилось, что 25 из них находились в России нелегально.

На 40 правонарушителей наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации проинформировала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

Она добавила, что сотрудники полиции проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление работодателя мигрантов и привлечение его к ответственности.