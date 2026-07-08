МВД: из России выдворят 92 нелегала после рейдов в Сергиевом Посаде

Более 90 нелегалов выдворят из РФ после рейдов в Сергиевом Посаде МВД: из России выдворят 92 нелегала после рейдов в Сергиевом Посаде

Москва8 июл Вести.Полицейские провели рейды в Сергиево-Посадском городском округе в рамках мероприятия "Нелегал-2026" и выявили нарушения у 92 мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Московской области.

Нарушители – уроженцы Центральной и Южной Азии. В отношении них составили 77 протоколов за нарушение сроков постановки на миграционный учет и превышение разрешенного срока пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП РФ), 9 протоколов за незаконную трудовую деятельность (ст. 18.10 КоАП РФ) и 6 протоколов за предоставление ложной информации при миграционном учете (ст. 19.27 КоАП РФ).

На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России в форме контролируемого самостоятельного выезда заявила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова

Полицейские собрали административные материалы в отношении работодателей и должностных лиц, которые привлекли иностранцев к трудовой деятельности. Также был задержан уроженец ближнего зарубежья, организовавший пребывание четырех нелегалов в России, на него завели уголовное дело по статье об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ).

Еще трех местных жительниц привлекли к уголовной ответственности за фиктивную постановку на миграционный учет (ст. 322.3 УК РФ) и использование поддельных документов (ст. 327 УК РФ).