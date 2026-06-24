Москва24 июнВести.Масштабные рейды с целью выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства иностранными гражданами провели полицейские в Видном, Мисайлове и Беседах Московской области, сообщается на сайте МВД РФ.
Вблизи торгово-розничных точек проверены десятки водителей и пассажиров автомобилей и общественного транспортаговорится в публикации
По результатам этих мероприятий было составлено в отношении выходцев из стран Азии 30 административных протоколов по статье о несоблюдении сроков пребывания и постановки на учет и 21 – за уклонение от прохождения обязательного медосвидетельствования по прибытии в Россию.
Всем этим правонарушителям были назначены штрафы, а в отношении 18 нелегалов приняты решения о выдворении за пределы РФ "в форме контролируемого самостоятельного выезда", сообщили в полицейском ведомстве.