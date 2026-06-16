За пределы РФ выдворят 87 иностранцев, нарушивших правила миграции в Подмосковье

С территории России выдворят 87 иностранцев, нарушивших правила миграции За пределы РФ выдворят 87 иностранцев, нарушивших правила миграции в Подмосковье

Москва16 июн Вести.В Подольске и Электростали в результате рейдов полицейские привлекли к административной ответственности 87 граждан из стран Средней и Центральной Азии, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

В Подольске полицейские совместно с представителями добровольной народной дружины провели рейды на ж/д станциях и улицах города. В результате на 67 мигрантов составили административные протоколы за нарушение режима пребывания в России (ст. 18.8 КоАП РФ).

В Электростали в отношении 20 иностранцев составлены 27 административных протоколов по статьям 18.8, 18.10 (Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ), 18.11 (Нарушение иммиграционных правил), 20.25 (Уклонение от исполнения административного наказания) КоАП РФ. Семеро приезжих привлечены сразу по двум статьям.

На каждого правонарушителя наложен штраф с последующим выдворением за пределы России приводит ведомство слова начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой

Работа по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства на территории Московской области продолжается.