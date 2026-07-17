Из РФ выдворят 77 иностранцев, нарушивших правила миграции в Подмосковье Из России выдворят 77 иностранцев, нарушивших правила миграции в Подмосковье

Москва17 июл Вести.С территории России выдворят 77 иностранцев, нарушивших правила миграции в подмосковном Жуковском. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии на территории земель сельскохозяйственного назначения провели рейды по выявлению и пресечению незаконной миграции.

В ходе профилактических мероприятий был проверен 81 иностранный работник. За незаконное осуществление трудовой деятельности в отношении 77 мигрантов из стран Азии составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ. Из них 31 человек нелегально находился в России, поэтому они также привлечены к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ.

В отношении 77 правонарушителей наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России, один из которых с принудительным помещением в Центр временного содержания иностранных граждан добавила начальник регионального Управления информации и общественных связей ГУ МВД России Татьяна Петрова

Мероприятия по выявлению каналов нелегальной миграции продолжаются.