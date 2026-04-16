В подмосковных Химках 168 мигрантов получили штрафы и будут высланы из России В Химках полицейские составили 168 протоколов на мигрантов-нарушителей

Москва16 апр Вести.В Химках полицейские составили 168 административных протоколов на иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Московской области в мессенджере MAX.

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией и народными дружинниками провели рейд "Антикриминал" на стройках, в хостелах и на производствах. Для проверки были доставлены более 200 граждан из Средней и Южной Азии.

Полицейские составили 168 административных протоколов в отношении мигрантов сообщила начальник УИиОС ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова

По результатам рейда было составлено 168 протоколов: 110 - за нарушение режима пребывания (статья 18.8 КоАП РФ), 38 - за нелегальную работу (статья 18.10), 20 - за ложные сведения при миграционном учете (статья 19.27). Каждому нарушителю назначен штраф в размере 5 тысяч рублей и выдворение из России в форме контролируемого самостоятельного выезда.

Кроме того, задержаны двое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья - организаторов незаконного пребывания шести мигрантов на территории России. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 322.1 УК РФ. Им избрали меру пресечение в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.