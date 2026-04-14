Москва14 апрВести.Около 6 тысяч мигрантов будут выдворены из России по результатам мартовских рейдов сотрудников МВД РФ, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По ее словам, в рейдах, которые проводились в разных регионах страны и были направлены на противодействие незаконной миграции, участвовали более 60 тысяч полицейских совместно с оперативниками ФСБ при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. В ходе проверок использовались беспилотники и другие современные технические средства.
По результатам мероприятий принято около 6 тысяч решений о выдворении иностранных граждан. Закрыт въезд в Россию для 7,7 тысячи иностранцевнаписала Ирина Волк в мессенджере MAX
Она отметила, что проверки прошли на рынках, складах, в промышленных зонах, местах проживания иностранных граждан, а также на объектах транспортной инфраструктуры – всего на более чем 130 тысячах объектов.
В ходе рейдов возбуждены почти 1000 уголовных дел, установлено 138 человек, находящихся в розыске, выявлено свыше 48 тысяч административных правонарушений, к ответственности привлечены более 26 тысяч иностранцев, проинформировала официальный представитель МВД России.