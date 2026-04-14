Ирина Волк: из России выдворят около 6 тысяч иностранных граждан

Москва14 апр Вести.Около 6 тысяч мигрантов будут выдворены из России по результатам мартовских рейдов сотрудников МВД РФ, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, в рейдах, которые проводились в разных регионах страны и были направлены на противодействие незаконной миграции, участвовали более 60 тысяч полицейских совместно с оперативниками ФСБ при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. В ходе проверок использовались беспилотники и другие современные технические средства.

По результатам мероприятий принято около 6 тысяч решений о выдворении иностранных граждан. Закрыт въезд в Россию для 7,7 тысячи иностранцев написала Ирина Волк в мессенджере MAX

Она отметила, что проверки прошли на рынках, складах, в промышленных зонах, местах проживания иностранных граждан, а также на объектах транспортной инфраструктуры – всего на более чем 130 тысячах объектов.

В ходе рейдов возбуждены почти 1000 уголовных дел, установлено 138 человек, находящихся в розыске, выявлено свыше 48 тысяч административных правонарушений, к ответственности привлечены более 26 тысяч иностранцев, проинформировала официальный представитель МВД России.