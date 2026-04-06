Москва6 апр Вести.Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Камчатскому краю задержали четверых граждан России за организацию канале нелегальной миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно материалам уголовного дела, фигуранты изготовили подложные гражданско-правовые договоры для мигрантов из одной из республик ближнего зарубежья, что позволяло иностранцам находиться в России дольше разрешенного срока.

Материалы расследования направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.