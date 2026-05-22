Москва22 мая Вести.В Крыму правоохранители пресекли деятельность организаторов незаконной миграции, которые находили иностранцев, фиктивно регистрировали и незаконно предоставляли им работу и жилье. Об этом сообщает ГТРК "Таврида" со ссылкой на данные УФСБ России по республике и Севастополю.

Возбуждено уголовное дело, в нем фигурируют гражданин одной из стран Центральной Азии и житель Ялты.

По уголовному делу проходят 6 выходцев из ЦАР, которые незаконно находились на территории России. Оперативно-розыскными и следственными мероприятиями устанавливаются и другие иностранные граждане, которые могли быть легализованы на территории России говорится в сообщении ведомства

Обоим фигурантам избрана мера пресечения. Иностранец заключен под стражу, жителя Ялты отпустили под подписку о невыезде.