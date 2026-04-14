Москва14 апрВести.В Крыму силовики задержали агента Службы безопасности Украины, собиравшего и передававшего информацию об объектах Черноморского флота. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность агента Службы безопасности Украиныговорится в публикации ТАСС
По данным ведомства, житель Ялты 1993 года рождения сам установил контакт с представителем украинской спецслужбы. По заданию куратора через мессенджер Telegram он передавал данные об объектах Черноморского флота РФ на электронный ресурс, подконтрольный СБУ.