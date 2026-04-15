Москва15 апрВести.В Воронеже полицейские перекрыли канал незаконной миграции, который легализовал больше 500 иностранцев, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, с апреля по июнь 2025 года четверо злоумышленников за денежное вознаграждение изготавливали и сбывали фиктивные документы о регистрации мигрантов на территории Коминтерновского района города.
По предварительным подсчетам, незаконные действия группировки способствовали легализации более 500 иностранных гражданнаписала Волк в мессенджере MAX
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, фигуранты сознались в содеянном.
Предполагаемого организатора противоправной деятельности отправили под домашний арест, посредницу заключили под стражу, с двух соучастников взяли подписку о невыезде. Расследование продолжается.