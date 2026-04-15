В Воронеже за незаконную легализацию 500 мигрантов задержаны четыре человека

Москва15 апр Вести.В Воронеже полицейские перекрыли канал незаконной миграции, который легализовал больше 500 иностранцев, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, с апреля по июнь 2025 года четверо злоумышленников за денежное вознаграждение изготавливали и сбывали фиктивные документы о регистрации мигрантов на территории Коминтерновского района города.

По предварительным подсчетам, незаконные действия группировки способствовали легализации более 500 иностранных граждан написала Волк в мессенджере MAX

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, фигуранты сознались в содеянном.

Предполагаемого организатора противоправной деятельности отправили под домашний арест, посредницу заключили под стражу, с двух соучастников взяли подписку о невыезде. Расследование продолжается.