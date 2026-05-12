Москва12 мая Вести.Участники межэтнической группы легализовали в шести регионах РФ свыше 2,5 тысячи мигрантов и заработали на этом 300 миллионов рублей, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Правоохранители ликвидировали масштабную криминальную сеть.

Участники преступной группы для незаконной легализации иностранных использовали схемы заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми из числа россиян. Так, с 2021 по 2023 годы ФСБ во взаимодействии с МВД России пресекла деятельность 20 участников преступной группы в Московской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областях.

В состав преступной группы входили руководители и сотрудники региональных подразделений ЗАГС.

С 2019 года легализовали по указанной схеме не менее 2,5 тысяч выходцев из стран Центрально-Азиатских республик. Совокупный преступный доход от противоправной деятельности составил не менее 300 миллионов рублей следует из сообщения ЦОС ФСБ

Там также отметили, что в Москве прекращена деятельность крупной лаборатории, в которой изъяты техсредства, а также бланки документов, штампы и печати госорганов, которые предназначались для подготовки подложных документов.

Участники преступной группы признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от трех до шести лет. Отбывать наказание преступники будут в исправительной колонии общего режима. Также фигурантов обязали выплатить штрафы от 30 тысяч до 800 тысяч рублей.