Шесть лет за незаконную миграцию получили участники преступной группы За незаконную миграцию осуждены участники преступной группы

Москва12 мая Вести.В Москве вынесли приговор участникам организованной преступной группы, которая легализовала в шести регионах более 2,5 тысяч мигрантов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело расследовалось в Москве. По версии следствия, в криминальной схеме были задействованы более 10 соучастников. Иностранные граждане получали российское гражданство путем установления отцовства в отношении детей из числа граждан России.

С 2019 по 2022 год незаконно получили возможность жить и работать на территории нашей страны не менее тысячи мигрантов из центральноазиатских республик. Доход, извлеченный злоумышленниками в результате противоправной деятельности, составил не менее 300 млн рублей сообщила Ирина Волк

Расследование уголовного дела продолжалось более полутора лет. За это время были выявлены факты фиктивного установления отцовства в нескольких регионах, а также случаи легализации иностранных граждан путем фиктивных браков.

Организатор и участники группы признаны виновными и приговорены к срокам до шести лет. Все выданные разрешения на временное проживание и виды на жительство аннулированы.