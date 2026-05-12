Москва12 мая Вести.Участники преступной группы, незаконно легализовавшие не менее 2,5 тысячи мигрантов и заработавшие на этом не меньше 300 млн рублей, получили от 3 до 6 лет тюрьмы в Москве, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что установлены 20 участников преступной группы – это бывшие руководители и сотрудники региональных подразделений ЗАГС. Они с 2019 года легализовали не менее 2,5 тысячи выходцев из стран Средней Азии через фиктивные браки и установление отцовства, указали в ФСБ.

Троицким районным судом Москвы участники преступной группы признаны виновными... и приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении

Также преступники оштрафованы на суммы от 30 тысяч до 800 тысяч рублей.

По данным правоохранителей, общий доход преступной группы превышает 300 миллионов рублей.

В Москве в рамках расследования была закрыта лаборатория, где делали подложные документы, изъяты бланки документов, штампы и печати государственных органов, аннулированы свыше 250 видов на жительство и разрешений на временное проживание, информирует ЦОС ФСБ.

Согласно информации правоохранителей, следственные действия шли в Московской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областях.

В апреле СМИ сообщали, что ФСБ вместе с ФНС вскрыли крупнейшую площадку "бумажного" НДС: благодаря сети из 4,8 тысячи фирм почти 40 тысяч компаний получили фиктивные вычеты на сумму более 1 трлн рублей.