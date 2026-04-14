Москва14 апр Вести.Российские спецслужбы раскрыли самую крупную площадку "бумажного" НДС. Благодаря сети из 4,8 тысячи фирм почти 40 тысяч компаний получили фиктивные вычеты на сумму более 1,2 трлн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Уточняется, что операцию провели сотрудники ФСБ, СК, МВД и ФНС при содействии Генпрокуратуры. В настоящий момент идут обыски и выемки документов в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, в удостоверяющих центрах и по домашним адресам организаторов преступной группы.

Подчеркивается, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело, а по результатам расследования будут установлены все пользователи площадки и полная сумма ущерба бюджету страны.

Площадка действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и ряда других регионов. В состав организованной группы входила сеть из 4,8 тысяч юрлиц. В период с 2023 до 2025 года компании сформировали "схемные" вычеты по НДС на сумму более 1,2 трлн рублей.

"Бумажный" НДС – схема ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Операция по оплате товаров или услуг существует только в документах, тем не менее увеличивая "входящий" НДС и тем самым снижая сумму налога к уплате.