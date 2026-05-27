В Екатеринбурге поймали организаторов сервиса по уходу от НДС

Москва27 мая Вести.В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники регионального УФСБ задержали Людмилу и Артема Кротовых. Супругов подозревают в организации нелегальной площадки, с помощью которой бизнесмены уходили от уплаты НДС и обналичивали деньги. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, из-за деятельности задержанных государственная казна недополучила около 350 миллионов рублей. Подтвержденный объем обналиченных средств на данный момент - 34 миллиона рублей.

В отношении Кротовых возбуждено дело по статье 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы подложных счетов-фактур и деклараций). Максимальное наказание, которое им грозит, - до семи лет колонии.

В пресс-службе свердловского УФСБ подтвердили факт задержания, но комментировать детали не стали.