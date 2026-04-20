Москва20 апр Вести.Следственные органы настаивают на заключении под стражу троих предполагаемых клиентов крупнейшей в России схемы "бумажного НДС", мера пресечения может быть избрана заочно, сообщает РБК со ссылкой на собственные источника.

Бизнесменам Михаилу Жарову, Алексею Кузьмичеву и Евгению Гладышеву инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК). Они успели скрыться от следствия и суда за границей, поэтому решение об их аресте будет принято в заочном порядке говорится в сообщении СМИ

Отмечается, что речь может идти о первом случае, когда фигурантами уголовного дела становятся не только организаторы и участники теневой сети, но и лица, которые воспользовались подобными услугами.

Оперативные мероприятия про пресечению деятельности незаконной площадки прошли сразу в нескольких регионах страны, в том числе Пермском крае и Белгородской области. По версии следствия, в схему было вовлечено более 4800 транзитных организаций, через которые оформлялись фиктивные налоговые вычеты для более чем 40 тысяч компаний. Общая сумма незаконно заявленных вычетов превысила триллион рублей.

Трое фигурантов громкого уголовного дела уже арестованы. Правоохранители продолжают выяснять детали.