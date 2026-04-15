ФСБ показала обыски в офисах "бумажного НДС", собравшего вычеты на 1 трлн рублей

Москва15 апр Вести.Сотрудники ФСБ России совместно с Генеральной прокуратурой, Федеральной налоговой службой, Следственным комитетом и МВД пресекли деятельность организованной группы, создавшей крупнейшую в Московском регионе площадку "бумажного НДС". Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, в схему было вовлечено более 4,8 тыс. транзитных организаций. Через них оформлялись фиктивные налоговые вычеты для свыше 40 тыс. компаний реального сектора экономики. Общая сумма незаконно заявленных вычетов превысила 1 трлн рублей.

Оперативные мероприятия прошли сразу в нескольких регионах страны. Более 30 обысков было проведено в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области – по местам жительства фигурантов, а также в офисах связанных бухгалтерских и консалтинговых компаний и удостоверяющих центров. В ходе следственных действий были изъяты документы и электронные носители информации.

Вместе с тем задержаны организаторы схемы, ранее судимые за экономические преступления. Они контролировали сеть технических компаний, через которые осуществлялось обналичивание средств и их вывод в теневой оборот. Для функционирования схемы использовалась разветвленная цифровая инфраструктура.

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовные дела по статьям о незаконном образовании юридических лиц и неправомерном использовании средств платежей.

