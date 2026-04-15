Москва15 апр Вести.Федеральная служба безопасности вместе с Генпрокуратурой, Федеральной налоговой службой, Следственным комитетом и МВД РФ пресекла работу группы, организовавшей в московском регионе крупнейшую площадку "бумажного НДС". В результате действий группы бюджет России недополучил свыше одного триллиона рублей налогов, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, с 2023 года по настоящее время злоумышленники создали сеть из более чем четырех тысяч транзитных организаций, которые обеспечивали фиктивные вычеты по НДС для свыше 40 тысяч компаний реального сектора экономики на сумму более 1 трлн рублей, отмечается в сообщении СК в мессенджере MAX.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ("Незаконное образование юридического лица"), ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей") говорится в сообщении СК

Как сообщал ЦОС ФСБ, более 30 обысков прошло в Москве, Санкт‑Петербурге, Пермском крае и Белгородской области - по адресам проживания организаторов и участников схемы, а также в офисах аффилированных бухгалтерских, консалтинговых компаний и удостоверяющих центров. В ходе обысков изъяты документы и цифровые носители информации.

По данным ФСБ, задержаны организаторы незаконной деятельности, ранее судимые за экономические преступления (по ч. 2 ст. 172 УК РФ). Они контролировали сеть многочисленных технических фирм, использовавшихся для обналичивания средств и вывода денег в теневой оборот. Для работы схемы применялась разветвленная цифровая инфраструктура.