Суд отправил под арест троих фигурантов дела о "бумажном НДС"

Москва17 апр Вести.Суд в Москве арестовал троих фигурантов уголовного дела "бумажного НДС", передает ТАСС.

Деятельность организованной группы, создавшей крупнейшую в Московском регионе площадку "бумажного НДС", пресекли ФСБ России совместно с Генеральной прокуратурой, Федеральной налоговой службой, Следственным комитетом и МВД.

По данным ЦОС ФСБ, в схему было вовлечено более 4800 транзитных организаций. Через них оформлялись фиктивные налоговые вычеты для свыше 40 тысяч компаний реального сектора экономики. Общая сумма незаконно заявленных вычетов превысила 1 триллиона рублей.

Оперативные мероприятия прошли сразу в нескольких регионах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области, где проживали фигуранты.