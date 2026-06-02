Москва2 июн Вести.Федеральный бюджет Российской Федерации понес материальный ущерб на сумму свыше одного миллиарда рублей в рамках уголовного дела с "бумажным" НДС, возбужденного против более чем 20 фигурантов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В статье говорится, что правонарушители были привлечены к ответственности в различных регионах страны за использование масштабной схемы уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) посредством фиктивных сделок с компаниями-однодневками через крупнейшую площадку "бумажного" НДС.

По словам собеседника агентства, дело было возбуждено в конце марта текущего года, первоначально в отношении более чем десяти фигурантов. При этом было отмечено, что данное число не включает сотни выявленных "дроперов" и лиц, задержанных позднее.

По предварительным данным, сумма ущерба федеральному бюджету превышает один миллиард рублей, однако эта цифра может возрасти.

Ранее сообщалось, что ФНС и ФСБ вскрыли крупнейшую площадку "бумажного" НДС на 1,2 трлн рублей.