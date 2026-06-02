В деле "бумажного НДС" появилась статья об организации преступного сообщества

Москва2 июн Вести.В уголовном деле "бумажного НДС" появилась новая статья УК РФ – о создании организованного преступного сообщества и участии в нем, передает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Отмечается, что обвинение в совершении указанных преступлений предъявлены более чем 20 фигурантам. Лидер банды объявлен в розыск.

Ходатайства о досудебном соглашении о сотрудничестве подали три человека, которые дают признательные показания, а также изобличают других фигурантов уголовного дела. Все эти досудебщики являются активными участниками и организаторами преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), в котором имелась четкая иерархия приводит агентство выдержку из материалов дела

Крупнейшую площадку "бумажного" НДС российские спецслужбы раскрыли весной 2026 года. Оперативные мероприятия прошли сразу в нескольких регионах страны. По данным следствия, размер ущерба от действий злоумышленников превысил 1,2 триллиона рублей.