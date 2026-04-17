В Москве задержаны участники схемы обналичивания с оборотом 2,5 млрд рублей В Москве ликвидировали теневой банк с оборотом 2,5 миллиарда рублей

Москва17 апр Вести.Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по городу Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

Криминальный бизнес с оборотом 2,5 млрд рублей ликвидировали мои коллеги из УЭБиП ГУ МВД России по г. Москве. Они пресекли незаконную банковскую деятельность написала Ирина Волк

По данным следствия, злоумышленники использовали реквизиты и счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок, зарегистрированных на номинальных лиц. Клиенты переводили на них деньги под видом оплаты товаров и услуг, которых на самом деле не было. Средства обналичивали и передавали заказчикам, желавшим скрыть свои доходы.

За каждый перевод участники схемы получали не менее 15 процентов от суммы. Нелегальный заработок составил более 370 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам предъявлены обвинения и избраны меры пресечения. Расследование продолжается.