Москва6 маяВести.Более 300 человек, в том числе 22 ребенка ожидают вылета в воздушной гавани Владивостока, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.
Более чем на четыре часа задерживаются рейсы в Москву, Благовещенск и Хабаровск. В качестве причины задержки называют позднее прибытие самолетов.
Ожидают отправления свыше 300 пассажиров, из них 22 – несовершеннолетнихотметили в пресс-службе
Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов.