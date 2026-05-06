Свыше 300 пассажиров ожидают вылета из аэропорта Владивостока более 4-х часов

Более 300 пассажиров не могут вылететь из аэропорта Владивостока Свыше 300 пассажиров ожидают вылета из аэропорта Владивостока более 4-х часов

Москва6 мая Вести.Более 300 человек, в том числе 22 ребенка ожидают вылета в воздушной гавани Владивостока, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.

Более чем на четыре часа задерживаются рейсы в Москву, Благовещенск и Хабаровск. В качестве причины задержки называют позднее прибытие самолетов.

Ожидают отправления свыше 300 пассажиров, из них 22 – несовершеннолетних отметили в пресс-службе

Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов.