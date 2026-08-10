Вылет рейса из Владивостока в Шанхай задержан на 20 часов

Рейс Владивосток – Шанхай задерживается на 20 часов Вылет рейса из Владивостока в Шанхай задержан на 20 часов

Москва10 авг Вести.Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров рейса Владивосток – Шанхай авиакомпании "Сибирь", задержанного на 20 часов из-за плохой погоды в аэропорту назначения. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Отмечается, что вылет был запланирован 10 августа в 03.50 местного времени.

Расчетное время вылета сегодня в 20.00. Ожидают отправления 166 пассажиров. Авиакомпанией организовано предоставление им обязательных услуг сказано в сообщении

Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в период ожидания.