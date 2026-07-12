Пассажиры, летевшие в Шанхай, застряли в аэропорту Владивостока из-за непогоды

В аэропорту Владивостока на 2 дня задержан рейс в Шанхай Пассажиры, летевшие в Шанхай, застряли в аэропорту Владивостока из-за непогоды

Москва12 июл Вести.В аэропорту Владивостока застряли пассажиры, которые должны были вылететь в Шанхай 11 июля в 23.45. Однако из-за неблагоприятных погодных условий авиарейс Владивосток—Шанхай был задержан.

Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, пассажиры проинформированы об изменении расписания заранее, соблюдение их прав контролируется.

"Авиакомпанией организовано предоставление гражданам обязательных услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилам", — говорится в заявлении, опубликованном в МАХ.

По информации региональной прокуратуры, жалоб от пассажиров задержанного рейса пока не поступало. Запланированное время вылета назначено на 13 июля в 2.45.