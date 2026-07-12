В Китае из-за тайфуна "Бави" застряли сотни туристов из России Сотни россиян не могут вылететь из Китая из-за супертайфуна "Бави"

Москва12 июл Вести.Несколько сотен туристов из России оказались заблокированы в Китае из-за приближения супертайфуна "Бави". Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости".

Как рассказала россиянка по имени Анна, 11 июля она направлялась на Филиппины с десятичасовой пересадкой в Шанхае. Пока девушка гуляла по городу, ей пришло уведомление об отмене рейса в Манилу. Вернувшись в аэропорт Пудун, туристка узнала, что все вылеты отменены из-за надвигающегося тайфуна. По информации канала, пассажиров, летевших на Филиппины и в Таиланд, разместили в гостиницах на время ожидания рейсов.

При этом, как сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР), организованных российских тургрупп в пострадавшей от "Бави" китайской провинции Фуцзянь нет.

Что касается провинции Фуцзянь, затронутой тайфуном, то, по имеющейся на данный момент информации, организованных туристов там нет отметили в ассоциации

По данным агентства Reuters, стихия вынудила власти Китая эвакуировать около 2 млн человек, преимущественно в провинции Чжэцзян. Также была приостановлена работа двух железнодорожных вокзалов и отменено свыше 300 рейсов. Ранее Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухами КНР, а также руководство провинций Чжэцзян и Фуцзянь подняли уровень экстренного реагирования на тайфун "Бави" с третьего до второго. В районе города Тайчжоу скорость ветра достигла 40 м/с.

В субботу метеорологический центр Китая объявил наивысший уровень погодной опасности для ряда регионов страны. Ожидается, что тайфун выйдет к побережью КНР в воскресенье утром, однако его последствия — прежде всего сильные ливни — уже ощущаются во многих районах. Наибольший удар стихия нанесет по острову Тайвань, восточным провинциям Чжэцзян и Фуцзянь, а также по Цзянси и Аньхой; влияние тайфуна затронет отдельные территории Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй.