В Египте отменяют морские экскурсии из-за скопления акул около побережья SHOT: в Египте отменяют морские экскурсии из-за появления акул у пляжей

Москва26 мая Вести.В Египте приостановили все морские прогулки после того, как отдыхающие заметили акул недалеко от берега отелей в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Власти закрыли порты и причалы на три дня, объяснив это сильным ветром. Однако местные жители и туристы считают, что настоящей причиной стали хищные рыбы, а официальные лица пытаются избежать распространения тревоги среди населения. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Во время купания в зоне отдыха отеля Sunny Days El Palacio россиянка столкнулась с акулой. Спасатель, заметив это, начал громко сигнализировать, призывая всех немедленно покинуть воду. В то же время на общественном пляже Old Sheraton другие туристы также стали свидетелями появления акулы.

Из-за штормовых волн вода становится мутной, а течения усиливаются, что сбивает рыбу с толку и привлекает акул к мелководью, где они ищут легкую добычу. В туристических зонах уже начали отлавливать замеченных хищников. Несмотря на это, спрос на туры в Египет не снижается — за последний год цены на них выросли на 15%.



