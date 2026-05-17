Москва17 мая Вести.Египетские власти начала отлов акул у берегов популярных курортов из-за резко возросшего числа хищников в туристических районах с открытием сезона. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что акул уже начали отлавливать у побережий Хургады и Шарм-эш-Шейха. Причина захода хищников на мелководье — рыбные косяки. Так, одну из акул обнаружили в Эль-Кусейре, где любят отдыхать россияне.

Местные власти перекрыли пляжи и убили двухметровую особь, чем вызвали возмущение отдыхающих: те привыкли, что хищников после поимки отпускают далеко от берега. Однако чиновники заявили, что опасные рыбы больше не уходят из кормовых зон сами. В связи с этим они потребовали, чтобы каждый прибрежный отель нанял квалифицированных спасателей и организовал дежурство моторных лодок.