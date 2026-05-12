Прилетевших из Египта в Челябинск туристов накажут за ввоз кораллов

Москва12 мая Вести.В челябинском аэропорту Баландино таможенники задержали трех пассажиров, незаконно провозивших кораллы из Египта, сообщает Уральское таможенное управление.

Двое путешественников, прибывших из Шарм-Эль-Шейха, пытались провезти 9 и 15 «морских сувениров» соответственно. А в багаже пассажирки из Хургады инспекторы нашли еще три коралла. По каждому отдельному случаю были проведены таможенные экспертизы говорится в сообщении

Вид кораллов, которые нашли у туристов, попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Однако туристы прошли по зеленому коридору и у них отсутствовали разрешительные документы на провоз.

Возбуждено два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 и статье 16.3 КоАП РФ. По этим делам предусмотрены административный штраф и (или) конфискация товаров, являющихся предметами административного правонарушения.