МВД на транспорте не фиксировало провоз узбекских пчел в Челябинской области

Москва11 мая Вести.Случаи незаконного провоза узбекских пчел через Челябинскую область транспортной полицией зарегистрированы не были. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей управления на транспорте МВД, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о пропаже фуры с 1728 пчелопакетами из Узбекистана. Машина въехала на территорию РФ в апреле. Она должна была прибыть на карантинную пасеку в Курганской области, однако этого не произошло. То же случилось и с другими фурами с пчелами, которые пересекли границу РФ через челябинский пункт пропуска и не прибыли в карантинную зону.

У нас подобных случаев в транспортной полиции Южного Урала не было, официально не зарегистрировано отмечается в сообщении

Биолог уточнял, что нелегально завезенные узбекские пчелы могут быть опасны.