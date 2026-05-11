Москва11 маяВести.Случаи незаконного провоза узбекских пчел через Челябинскую область транспортной полицией зарегистрированы не были. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей управления на транспорте МВД, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о пропаже фуры с 1728 пчелопакетами из Узбекистана. Машина въехала на территорию РФ в апреле. Она должна была прибыть на карантинную пасеку в Курганской области, однако этого не произошло. То же случилось и с другими фурами с пчелами, которые пересекли границу РФ через челябинский пункт пропуска и не прибыли в карантинную зону.
У нас подобных случаев в транспортной полиции Южного Урала не было, официально не зарегистрированоотмечается в сообщении
Биолог уточнял, что нелегально завезенные узбекские пчелы могут быть опасны.