Москва12 маяВести.Массовый завоз южных пчел в РФ грозит тем, что это повлияет на отечественные пчелосемьи. Об этом ИС "Вести" заявил основатель экопасеки, пчеловод Денис Беляев.
По его словам, в РФ везут не самые качественные породы пчел.
Это не какие-то породные пчелы, которые для нашей страны будут плюсом, в среде заводчиков нашей родной среднерусской пчелы бытует мнение, что завозят пчелиный мусорзаявил он
Опасность состоит и в том, что отечественные пчелы при скрещивании со ввезенными могут потерять свою зимостойкость.
Зимостойкость им [южным пчелам] не нужна, у них там зимы нет. То есть может сложиться ситуация, когда мы впадем в зависимость от этих южных пчел, потому что наша местная пчела будет скрещена, не будет зимовать так хорошо, потеряет свои свойствапояснил пчеловод
Ранее биолог Дмитрий Богуславский отмечал, что завоз пчел чреват и распространением вирусных инфекций, вирулентных линий клеща.
Во вторник, 12 мая, в пресс-службе Уральского таможенного управления заявили, что информация о двух фурах с опасными пчелами из Узбекистана, которые якобы пропали на территории России, не соответствует действительности.