"Впадем в зависимость": пчеловод предупредил о рисках завоза в РФ южных пчел Пчеловод объяснил опасность завоза южных пчел в Россию

Москва12 мая Вести.Массовый завоз южных пчел в РФ грозит тем, что это повлияет на отечественные пчелосемьи. Об этом ИС "Вести" заявил основатель экопасеки, пчеловод Денис Беляев.

По его словам, в РФ везут не самые качественные породы пчел.

Это не какие-то породные пчелы, которые для нашей страны будут плюсом, в среде заводчиков нашей родной среднерусской пчелы бытует мнение, что завозят пчелиный мусор заявил он

Опасность состоит и в том, что отечественные пчелы при скрещивании со ввезенными могут потерять свою зимостойкость.

Зимостойкость им [южным пчелам] не нужна, у них там зимы нет. То есть может сложиться ситуация, когда мы впадем в зависимость от этих южных пчел, потому что наша местная пчела будет скрещена, не будет зимовать так хорошо, потеряет свои свойства пояснил пчеловод

Ранее биолог Дмитрий Богуславский отмечал, что завоз пчел чреват и распространением вирусных инфекций, вирулентных линий клеща.

Во вторник, 12 мая, в пресс-службе Уральского таможенного управления заявили, что информация о двух фурах с опасными пчелами из Узбекистана, которые якобы пропали на территории России, не соответствует действительности.