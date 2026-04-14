Москва14 апр Вести.Академик РАН Геннадий Онищенко предостерег о неизбежности распространения вируса оспы обезьян в России, сообщает РИА Новости.

"Будут [новые случаи], конечно, куда мы денемся", – заявил ученый в беседе с агентством.

По мнению Онищенко, адекватный ответ – усиление производства вакцины с последующим переходом к массовой вакцинации.

Ранее стало известно, что 13 апреля в Домодедовской больнице приняли еще одного пациента с подтвержденной оспой обезьян. Всего на лечении остаются двое пострадавших.