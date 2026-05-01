Москва1 мая Вести.Риск распространения оспы обезьян на территории РФ существует до тех пор, пока вирусное заболевание циркулирует на международном уровне, сообщает РИА Новости со ссылкой на российской офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По ее оценкам, риск завоза оспы обезьян (mpox) в любую страну, в том числе Российскую Федерацию, "существует до тех пор, пока вирус циркулирует на международном уровне". Как указали в организации, на сегодняшний день в РФ зарегистрировано всего несколько завозных случаев оспы обезьян, ситуация с распространением заболевания находится под контролем Роспотребнадзора.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа контактов вируса оспы обезьян с людьми в мире. Она также отметила, что ведомство, участвуя в борьбе с распространением оспы обезьян в Африке, защищает и Россию от ее проникновения.