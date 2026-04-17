Москва17 апр Вести.Новый случай оспы обезьян, выявленный в Подмосковье, говорит о том, что в стране началось местное распространение вируса, сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

То, что этот случай уже третий в этом году в России, - это плохо. Это говорит о том, что у нас уже идет местное распространение сказал Онищенко

Он напомнил, что вирус передается только при тесном контакте, он адаптируется к человеку.

Ранее сообщалось, в Домодедовской больнице находятся два пациента с оспой обезьян. Сотрудники ВОЗ пристально следят за их состоянием.