Глава Роспотребнадзора Попова: рисков для распространения оспы обезьян в РФ нет

Москва22 апр Вести.Участвуя в борьбе с распространением оспы обезьян в Африке, Роспотребнадзор защищает в том числе и Россию от ее проникновения. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

На открытии Второй российско-африканской конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями она отметила, что на сегодняшний день рисков для распространения оспы обезьяны на территории РФ нет.

Мы выявляем каждый случай, оперативно принимаем меры, локализуя любой потенциальный очаг сказала Попова

Глава Роспотребнадзора, которую цитирует ТАСС, подчеркнула, что сотрудники ее ведомства продолжают наблюдать за ситуацией, обращая внимания на возможные мутации вируса.

Мы работаем вместе с коллегами из тех стран, где сегодня заболеваемость высокая добавила она

Ранее эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что новый случай оспы обезьян, выявленный в Подмосковье, говорит о том, что в стране началось местное распространение вируса.