Глава Роспотребнадзора: Эбола не грозит пандемией, но может охватить Африку

Глава Роспотребнадзора оценила вероятность пандемии лихорадки Эболы Глава Роспотребнадзора: Эбола не грозит пандемией, но может охватить Африку

Москва2 июн Вести.Вирус Эбола, спровоцировавший новую вспышку заболеваний в ряде африканских стран, не обладает пандемическим потенциалом, однако способен широко распространиться на континенте, считает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом она заявила в разговоре с РИА Новости.

Пандемического потенциала, конечно же, у вируса Эбола нет, потому что это контактная инфекция, она не передается воздушно-капельным, водным или же пищевым путем сказала Попова

При этом она отметила, что "такого рода контактные инфекции, как лихорадка, вызываемая вирусом Эбола, могут привести к широкому распространению на континенте".

Тем временем агентство Reuters сообщило о 321 подтвержденном случае заражения Эболой в Демократической Республике Конго. На данный момент от вируса погибли 48 человек.

По состоянию на 25 мая общее число возможных случаев инфицирования вирусом Эбола в африканской стране превышало 900 – такие цифры называл гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

На фоне распространения Эболы в Африке в России усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе. В Роспотребнадзоре подчеркивали, что рисков распространения Эболы на территории РФ на данный момент нет.